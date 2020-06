Suisse

Les loyers progressent et l’incertitude recule

L’incertitude liée au coronavirus s’estompe et les loyers sont repartis à la hausse en mai. Les annonces ont progressé de 15%.

Cet optimisme s’explique par l’activité croissante sur le marché locatif. Alors que les annonces avaient chuté à 17’000 en avril, celles-ci ont atteint 20’000 unités en mai, soit une progression de 15%, expliquent mercredi Immoscout24 et Cifi, qui publient conjointement leur indice immobilier mensuel.

Le prix des maisons repart à la hausse

L’évolution s’est montrée assez différente d’une région à une autre, avec des hausses en Suisse centrale (+0,4%), sur le bassin lémanique (+0,4%), dans la région de Zurich (+0,1%) et dans le Mittelland (+0,1%). La Suisse du Nord-Ouest et la partie orientale du pays ont accusé des baisses respectives de 0,1 et 1,3%. Le Tessin a fait du surplace.