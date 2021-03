Informatique : Au tour de Razer de sortir des lunettes audio connectées

La marque prisée des gamers a dévoilé sa première monture avec haut-parleurs intégrés.

La marque aux trois serpents vient concurrencer les appareils de Bose (la gamme Frames) et d’Amazon (Echo Frames). Mais elle s’est démarquée en séparant la gestion des deux haut-parleurs placés dans chacune des branches de la monture et qui se rechargent séparément. Razer revendique une autonomie atteignant 5 heures. Les lunettes s’éteignent automatiquement lorsqu’elles sont repliées avec jusqu’à deux semaines d’autonomie en veille. Conforme à la norme IPX4, l’appareil résiste aux éclaboussures, mais pas à de fortes pluies.

Géré par l’application compagnon Razer Anzu pour iOS et Android, l’appareil répond aux commandes tactiles classiques sur les deux branches pour changer de piste, répondre aux appels ou encore activer un assistant vocal. La marque spécialisée dans le jeu vidéo souligne aussi la faible latence de 60 ms de sa connexion Bluetooth 5.1 personnalisée «pour un son fluide et non saccadé». Au prix de 199 dollars, les lunettes Anzu entrent en concurrence directe avec les modèles Frames de Bose disponibles sur les boutiques en ligne suisses.