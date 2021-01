Irene Russo travaille depuis trois ans comme lutin de la Poste au service du Père Noël et de l’Enfant Jésus. Cette dernière période de Noël a suscité une émotion particulière chez la Tessinoise: «Nous avons constaté que les enfants étaient extrêmement préoccupés par le coronavirus et par la santé. Un grand nombre de souhaits et de lettres évoquaient ces deux sujets», commente Irene Russo. Les enfants craignaient notamment que le Père Noël soit infecté par le virus, et ils lui ont même envoyé des masques pour se protéger.