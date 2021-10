Environnement : Les lynx ont pris leurs quartiers vers Zurich

Tandis qu’un jeune lynx a été abattu dans le canton de Berne, le bilan est positif du côté de Zurich, concernant la réintroduction de l’espèce.

Le tir a été confirmé mercredi soir, par l’inspection de la chasse. L’animal était apparemment émacié et sous-alimenté. De plus, comportement symptomatique des orphelins, il avait également perdu sa timidité envers les humains. Les internautes, notamment sur Facebook, ont été très touchés par cette disparition.

Les lynx ont élu domicile vers Zurich

Vingt ans après leur première relocalisation, une population stable de lynx s’est établie dans le nord-est de la Suisse. Ils se multiplient notamment aux alentours de Zurich, relate «Tages Anzeiger» . Actuellement, le canton en compte près de huit. Ils errent principalement entre Wald et Fischenthal, ainsi qu’autour du Schnebelhorn. Certains ont également été remarqués près du Bachtel, et d’autres dans la région autour de Winterthur.

Lors du dernier suivi systématique de l’hiver 2017/2018, les chercheurs avaient recensé une vingtaine de lynx adultes, et une dizaine de jeunes entre les cantons de Saint-Gall et Zurich. Actuellement, de plus en plus de photographes amateurs et de chasseurs installent des pièges à photos privés, ce qui facilite le traçage de l’espèce. Mais depuis leur réintroduction, près de 54 lynx ont été tués illégalement par des braconniers. Les experts supposent toutefois que ce nombre est en réalité plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas signalés.