Les maçons genevois prêts à faire grève durant deux jours

genève : Les maçons prêts à faire grève durant deux jours

Le secteur de la construction, qui négocie la convention nationale et la CCT locale, s’inquiète d’une possible flexibilisation des horaires.

Les maçons genevois se sont prononcés vendredi en faveur de deux jours de grève les 7 et 8 novembre prochains. Cette décision a été annoncée lundi matin par les syndicats SIT, Syna et Unia. Elle fait suite à l’assemblée générale du secteur, qui a dépouillé 2632 bulletins de vote, soit «un taux de participation d’environ 60%», indiquent les organisations représentatives du personnel. Au total, 80% des votants ont opté pour deux jours de protestation, 11% pour un jour et 9% pour plus de deux jours. Ils appellent donc à «la grève générale du secteur principal de la construction sur les chantiers» durant les deux dates précitées.