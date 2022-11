Grève à Zurich: Les maçons descendent dans la rue

Zurich : Les maçons zurichois descendent eux aussi dans la rue

Dans un communiqué, les syndicats Unia et Syna indiquent que la Société suisse des entrepreneurs campe sur ses positions dans les négociations de convention collective en cours. Ainsi, la faîtière souhaite que les semaines de travail allant jusqu’à 58 heures et les journées de travail de douze heures deviennent courantes et que les employés plus âgés puissent être licenciés plus rapidement. Ces points seraient la clé pour l’obtention d’augmentations de salaire. Mais les employés du bâtiment ne sont pas prêts à brader leur santé et leur vie privée pour une augmentation de salaire à laquelle ils auraient de toute façon droit en raison du renchérissement.