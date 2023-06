Le National a accepté une motion du Centre qui demande que Berne interdise systématiquement et à titre préventif l’entrée en Suisse des mafieux condamnés en Italie.

Parlement : Les mafiosi ne pourront peut-être plus entrer en Suisse

L’infiltration en Suisse de mafiosi atteint «un niveau préoccupant», estimait le motionnaire qui veut renforcer les contrôles pour éviter qu’ils ne viennent chez nous. Tio/20 Minuti

Les personnes définitivement condamnées en Italie pour appartenance à la mafia ne pourront peut-être plus avoir le droit d’entrée en Suisse. Le National a adopté mercredi par 127 voix contre 46 une motion de Marco Romano (C/TI) qui veut que Berne prenne les mesures qui s’imposent pour interdire systématiquement et à titre préventif l’entrée en Suisse des mafieux condamnés. Le Conseil des États devra se prononcer.

L’infiltration en Suisse de mafiosi atteint «un niveau préoccupant», estimait le motionnaire. «La mesure proposée ici est déjà appliquée en partie, mais elle doit l’être systématiquement et de manière coordonnée avec les cantons afin d’augmenter le niveau de protection et d’éviter que des personnes déjà condamnées en Italie pour appartenance à la mafia et d’autres infractions graves connexes déplacent leurs activités en Suisse», exigeait-il.

Pas les effets attendus

Le Conseil fédéral était opposé au texte. «FedPol prononce déjà régulièrement des interdictions d’entrée et des expulsions à l’encontre de personnes proches ou faisant partie de la criminalité organisée de type mafieux» a souligné la ministre de la Justice Élisabeth Baume-Schneider. Elle a précisé qu’entre 2018 et 2022, FedPol a prononcé 60 interdictions d’entrée et trois expulsions à l’encontre de mafieux.