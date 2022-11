Suisse : Les magasins de chaussures Vögele font faillite

L’enseigne emblématique en Suisse ne survivra pas à 2022 et 131 personnes vont perdre leur emploi.

Le sursis concordataire provisoire demandé en juin par Vögele Shoes en raison de difficultés financières n’aura pas suffi pour relancer les affaires de l’enseigne. Les discussions avec des investisseurs n’ont pas été plus fructueuses. La direction de l’entreprise a annoncé mardi devoir tirer la prise définitivement, annonce «20 Minuten».

La direction et le conseil d'administration ont décidé de mettre un terme à l’activité de Vögele Shoes au plus tard fin 2022. Après le premier confinement en 2020, Vögele avait déjà dû prendre des mesures d’économie et fermer plusieurs dizaines de filiales dans toute la Suisse pour réorienter ses activités.