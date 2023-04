Economies d’énergie: Les magasins devraient se passer de la climatisation

Même si la Suisse a échappé à une pénurie d’électricité cet hiver et semble tirée d’affaire, les mesures d’économie d’énergie devraient se poursuivre cet été, écrit la «NZZ am Sonntag». Swiss Retail, l’association suisse des commerces de détail, recommande instamment à ses membres de ne pas allumer la climatisation dans les magasins pendant la saison chaude. «La référence sera probablement de ne pas refroidir les magasins en dessous de 25-26 degrés», indique Dagmar T. Jenni, directrice de Swiss Retail.

Quid des températures au bureau?

Il devrait donc faire plus chaud que d'habitude dans les magasins cet été. En sera-t-il de même au bureau? Alexander Keberle, responsable du domaine Infrastructures, énergie et environnement d’economiesuisse, écrit qu'aucune recommandation générale n'a été faite jusqu'à présent. «Cependant, nous soutenons individuellement plusieurs milliers d'entreprises dans la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique», dit-il.

Sur le plan énergétique, les systèmes de climatisation en Suisse ont encore peu d'importance. Selon l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), moins de 3% de la consommation finale d'électricité sont utilisés pour refroidir les bâtiments. Mais avec le changement climatique et des étés de plus en plus chauds, la part du refroidissement augmente: de 1,1 térawattheure en 2000, la consommation est passée à 1,75 térawattheure par an en 2021.