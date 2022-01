Economie – Les magasins Lipo à leur tour rachetés par le géant autrichien XXXLutz

Économie : Les magasins Lipo à leur tour rachetés par le géant autrichien XXXLutz

Après Pfister et Interio, la chaîne XXXLutz avale les 23 magasins Lipo, qui conservera sa marque et ses 635 employés.

Les 635 employés de Lipo conserveront leur poste et les magasins garderont l’enseigne Lipo. Ce rachat succède à celui des 21 filiales de Pfister et à la transformation des six filiales Interio en magasins Mömax. Le groupe XXXLutz poursuit ainsi son expansion, lui qui compte déjà 370 filiales dans 13 pays et plus de 25’000 employés.