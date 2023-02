France : Les magasins U lancent un panier anti-inflation

Le 4e distributeur en France derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché «ne sort pas des discussions avec le gouvernement, on continue à s’y inscrire, par contre on pense qu’il y a urgence pour le pouvoir d’achat et que le 1er mars» – date à laquelle le gouvernement espère faire aboutir son «panier anti-inflation» – «est encore loin», a expliqué Dominique Schelcher dans un entretien.