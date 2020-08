Les maisons closes rouvrent… mais sans sexe

Popol 15.08.2020 à 21:01

le virus n'est pas sexuellement transmissible!! il faut juste faire le sexe avec un masque et c'est tout!! Décidément, les décisions sont vraiment incohérentes dans cette crise sanitaire!! 20'000 personnes déhambulent dans les rues de Berlin et on laisse faire mais on ferme les maisons closes!