Genève : Les maisons de quartier transférées aux communes

Le Conseil d’Etat souhaite céder des compétences et des charges à hauteur de 20 millions de francs aux autorités municipales.

Le projet de transférer davantage de compétences et de charges du canton aux communes va de l’avant. Le Conseil d’Etat souhaite confier plus de responsabilités à l’Association des communes genevoises (ACG) dans le domaine de l’animation socioculturelle. Ainsi, le canton cède 3 places à l’ACG au sein du conseil de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASE). Il n’aura plus que deux postes, contre 8 pour les communes, qui pourront, par ailleurs désigner le président de la fondation. Cet accroissement du pouvoir décisionnel s’accompagnera d’une facture de 20,2 millions de francs, le Canton continuant à en assumer 3,6 millions.