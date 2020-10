Coronavirus : Les malades contaminent la moitié de leurs proches

Une étude américaine montre que les patients qui contractent le Covid infectent la moitié des membres de leur famille qui habitent avec eux. Les adultes seraient plus contagieux.

Les gens qui contractent le Covid-19 infectent environ la moitié des membres de leur famille qui habitent avec eux, et les adultes semblent plus contagieux que les enfants, selon une étude des autorités sanitaires américaines publiée vendredi.

La nouvelle étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) se fonde sur 101 cas de Covid-19 dans deux villes, Nashville (Tennessee) et Marshfield (Wisconsin), à partir d’avril dernier. Les chercheurs ont suivi 191 membres des foyers de ces 101 cas «index», en leur demandant de tenir un journal de leurs symptômes éventuels, et de s’autoprélever des échantillons (nasal et/ou salive) pendant 14 jours. 102 de ces 191 cas-contacts ont fini par avoir un test de diagnostic positif, soit un taux d’infection secondaire de 53%.