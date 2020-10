Étude : Les malades du cancer regrettent un manque d’informations

Une étude menée en Suisse romande auprès de 2755 personnes atteintes du cancer relève certaines lacunes concernant l’information aux patients.

L’enquête a été menée auprès de plus de 2000 patients au CHUV à Lausanne, aux HUG à Genève ainsi qu’à l’Hôpital fribourgeois et du Valais. (Photo d’illustration)

Les personnes atteintes de cancer sont globalement satisfaites de leur prise en charge dans les hôpitaux romands. Elles regrettent toutefois un manque d’informations, montre une enquête menée auprès de plus de 2000 patients au CHUV à Lausanne, aux HUG à Genève ainsi qu’à l’Hôpital fribourgeois et du Valais.

Les participants à l’enquête ont adressé une note de 8,5 sur 10 à l’ensemble de la prise en charge. Les meilleurs points sont allés aux examens diagnostiques, aux contacts avec les infirmiers cliniciens spécialisés et aux soins reçus lors des hospitalisations ou traitements ambulatoires, relèvent lundi les auteurs de l’étude, Unisanté et l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS).