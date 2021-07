Pandémie : Les malades psychiatriques font plus de formes graves du Covid

S’appuyant sur les résultats de leurs travaux, des chercheurs ont plaidé lundi pour que les malades mentaux soient vaccinés en priorité car plus à risque.

Les personnes atteintes de maladies psychiatriques ont plus de risques de développer une forme grave de Covid-19 et d’en décéder, montre une étude dont les auteurs appellent à vacciner en priorité ces patients.

Cet article, qui fait la synthèse de 33 études publiées sur le sujet dans 22 pays, conclut que les patients souffrant de troubles mentaux ont un risque deux fois plus élevé de mourir du Covid en cas d’infection par rapport aux autres patients.

Cette association se retrouve en particulier pour les troubles psychotiques, les troubles de l’humeur, les addictions et les retards mentaux, mais pas pour les troubles anxieux.

Le fait de recevoir un traitement d’antipsychotiques, d’anxiolytiques ou d’antidépresseurs est associé à un fort risque de surmortalité (multiplié par 3,7, 2,6 et 2,2 respectivement).

L’étude, publiée le 15 juillet dans la revue britannique The Lancet Psychiatry, montre aussi que les patients atteints de troubles mentaux ont 2,2 fois plus de risques d’être hospitalisés en cas de Covid mais ne sont pas plus fréquemment admis en soins intensifs.