Covid-19 à Genève - Les malades se font vraisemblablement moins tester

A Genève, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 se situe entre 120 et 150 par jour. Les chiffres sont donc stables. Pour autant, a averti vendredi Aglaé Tardin, médecin cantonale, la situation sur le front hospitalier reste tendue avec 62 personnes prises en charge pour un covid aigu, dont 14 aux soins intensifs et 8 aux soins intermédiaires. Un chiffre qui dépasse le socle prévu par les autorités sanitaires, qui avaient réservé 10 lits aux patients Covid aux soins intensifs. «Cela nous oblige à opérer une régulation très fine», a déclaré la responsable. Autre conséquence, une «perte d’élasticité du système, car aujourd’hui, les équipes sont épuisées», a ajouté Adrien Bron, directeur de la santé.

Capacités de vaccination en hausse

Troisième dose avec parcimonie

Certificat Covid à l’uni?

Alors que l’EPFL et les universités de Lausanne et Neuchâtel vont exiger le pass sanitaire, une telle décision n’a pas encore été communiquée à Genève. Des réflexions sont en cours s’est bornée à indiquer Aglaé Tardin, renvoyant au Département de l’instruction publique pour de plus amples informations. Quant aux plus petits, elle a affirmé qu’aucune campagne de vaccination dans le cadre scolaire n’était prévue.