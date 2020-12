Santé : Les maladies non transmissibles à l’origine de nombreux décès

Les problèmes cardiovasculaires, les cancers, la démence, ou les maladies respiratoires chroniques font partie des dix premiers facteurs de décès dans le monde, selon l’OMS.

Il faut «améliorer les soins primaires de manière équitable», dit-il. Ceux-ci permettent à la fois de lutter contre les maladies non transmissibles et contre la pandémie, ajoute-t-il.

Parmi les facteurs de décès, les problèmes cardiovasculaires restent les plus importants. Ils tuent davantage qu’auparavant, près de neuf millions de personnes l’année dernière et 16% du total. Le Pacifique occidental est très affecté par cette situation alors que le nombre a reculé de 15% en Europe.

Décès de pneumonies en baisse

Si le nombre de victimes de maladies transmissibles a diminué, il reste un défi important dans les pays pauvres ou à revenus intermédiaires où six de ces pathologies figurent parmi les plus mortelles. Avant la pandémie, les pneumonies et autres infections respiratoires constituaient l’année dernière le quatrième facteur de décès en recul de près d’un million en près de 20 ans.

Plus largement, la population vit plus longtemps, six ans de plus en près de 20 ans. Les handicaps sont en augmentation. En raison de maladies non transmissibles surtout, le nombre collectif d’années saines perdues atteint environ 100 millions.