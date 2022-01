Expérience sensorielle : Les malentendants peuvent écouter un concert à travers un transat boisé

Le duo de musiciens genevois, Charlotte Nordin et Raphaël Ortis, ont conçu une chaise longue vibrante donnant l’accès à la musique aux personnes atteintes de déficience auditive.

Musée d’Art et d’Histoire de Genève (MAH)

L’expérience sensorielle est inédite: écouter de la musique par le biais des vibrations d’un transat boisé. L’idée est née de la collaboration entre le couple d’artistes-musiciens genevois Charlotte Nordin et Raphaël Ortis (du groupe de folk expérimental Fina Fitta) et le chercheur-enseignant à l’Université technique de Copenhague Jérémy Marozeau.

Ce scientifique, travaillant sur la perception vibratoire du son chez les personnes malentendantes munies d’implants cochléaires, a été séduit par les qualités Low pitch/High pitch du duo, autrement dit par la forte polarité entre les basses des instruments de Raphaël et les aigus de la vocaliste.

Ensemble, ils ont planché sur la question: «Comment faciliter l’accès à la musique pour celles et ceux qui entendent mal?» Et, ils ont conçu une chaise longue vibrante - baptisée «Résonance» - à savoir un mobilier en bois capable de retranscrire en fréquences les notes jouées en direct par les musiciens. Et ce grâce à des systèmes de haut-parleurs vibrants. «L’auditeur-usager s’imprègne physiquement de micromouvement dont l’intensité épouse les nuances des sons, étendant le ressenti musical à l’ensemble des cellules humaines», communiquent-ils.