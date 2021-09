Vaud - «Les malversations sont allées crescendo»

Le bâtiment de la Caisse cantonale de compensation, à Vevey. DR

«Choqués», et même «scandalisés»: le Conseil d’État vaudois et le conseil d’administration de la Caisse cantonale de compensation (CCVD) ont dit jeudi leur désarroi après la découverte de faits s’apparentant à une gestion déloyale «réellement organisée» au sein de la CCVD. Ces irrégularités représentent en tout des centaines de milliers de francs. Mais, a rassuré la conseillère d’État Rebecca Ruiz, employeurs et assurés n’ont pas été lésés. Car les notes de frais mirobolantes ou le mobilier luxueux installé dans les bureaux de la direction ont plombé le budget de fonctionnement de l’institution, et non celui des rentes.

Ces malversations relevant potentiellement du pénal, le Ministère public a été saisi. Et la directrice de la CCVD a été licenciée avec effet immédiat, «le lien de confiance ayant été rompu». Les cinq autres membres de la direction sont quant à eux suspendus, le temps de procéder à des clarifications plus approfondies. Deux personnes ont été nommées en urgence pour assurer la direction et le bon fonctionnement de la caisse.

Une communication soudainement opaque

C’est en juin que, avisé par des collaborateurs de problèmes de gouvernance dans la mise en place du logiciel iPension, le Conseil d’État a demandé un audit au Contrôle cantonal des finances. Lequel, toujours en cours, a déjà mis au jour ces autres dysfonctionnements. Reste à savoir comment l’organe de révision de la CCVD, qui a validé ces frais, a pu passer à côté de tels abus répétés, «qui sont allés crescendo», confie Julien Cuérel, membre du conseil d’administration. «Les sommes ont fortement augmenté à partir de 2019, soit en même temps que les informations sur iPension, jusque-là parfaitement transparentes, ont commencé à devenir opaques», souligne-t-il. Les premiers retards dans le calendrier de déploiement du logiciel ont été justifiés par le semi-confinement dû à la crise sanitaire. Mais ils ont perduré. De même, le suivi des flux financiers en lien avec iPension n’était plus aussi clair, explique Julien Cuérel. Un point de la situation a été demandé à un bureau spécialisé en informatique «mais les réponses fournies ne nous ont pas convaincus», poursuit celui qui est aussi syndic de Baulmes et député au Grand Conseil.

Championne des conseils d’administration

Autre point relevé par l’audit: l’ex-directrice siège dans vingt et un conseils d’administration. Or, elle n’en a annoncé qu’un seul à l’État, ce qui est contraire aux directives de la loi sur le personnel. «Elle avait demandé à réduire son temps de travail à 90% pour pouvoir siéger dans un conseil d’administration, relate Julien Cuérel. Mais ce n’est que cette semaine que nous avons appris qu’il y en avait une vingtaine.» Comme pour les autres faits révélés par ce rapport intermédiaire d’audit, cette multiplication des mandats le laisse perplexe. «Comment peut-on imaginer faire correctement son travail en ayant autant d’activités à côté? À moins qu’il s’agisse de conseils qui ne siègent qu’une fois par an, pour la forme, je ne vois pas», poursuit Julien Cuérel.

Personne n’a rien vu

«On a découvert que les bureaux de la direction n’étaient meublés ni avec du premier prix, ni avec du standard, mais avec ce que je considère comme du luxe», détaille Julien Cuérel. Mais comment lui et les autres membres du conseil d’administration n’ont pas pu s’en apercevoir? «Quand nous y allons, nous sommes dans des salles de réunion au mobilier tout à fait normal. Tout comme celui qu’on trouve à la réception», explique-t-il. De même, on peine à comprendre comment l’organe de révision de la CCVD, une fiduciaire présente dans trois cantons romands, a pu valider des notes de frais si exorbitantes. Soit elle n’a pas fait preuve de proportionnalité – ce qui pourrait être «toléré» dans une grande société privée ne semble pas acceptable dans une entité sous contrôle de l’État –, soit le système «organisé, cloisonné et opaque» mis en place pour cacher ces abus a parfaitement joué son rôle. «Nous sommes ébranlés d’apprendre qu’une machine a été montée pour nous empêcher de voir ce qu’il se passait. On ne s’attendait pas à découvrir tout un système», a expliqué jeudi Rebecca Ruiz.