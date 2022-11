Genève : Les malvoyants payent plein tarif dans le Léman Express

«Donc quand je prends le tram, je ne paie pas, je change à Bachet-de-Pesay pour prendre le Léman Express, je paie, et ensuite, si je continue mon trajet, je suis de nouveau en zone gratuite. C’est absurde», témoigne Barbara*, dans la «Tribune de Genève». Ce changement de conditions est du ressort de Lémanis, la société exploitante du Léman Express, née de la collaboration entre les CFF et la SNCF. Laurent Castioni, président de la section genevoise de la Fédération suisse des aveugles et des malvoyants, explique avoir tenté une négociation, sans succès: «Le problème, ce n’est pas que les gens concernés ne veulent pas débourser, c’est surtout l’aspect technique. Les machines ne sont pas du tout adaptées aux personnes malvoyantes. On complique la vie de quelques centaines de personnes pour pas grand-chose.»