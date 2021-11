Bale – Les manchots empereurs paradent à nouveau

Bâle : Les manchots empereurs paradent à nouveau

Les visiteurs du parc animalier rhénan peuvent à nouveau prendre part à la sortie des manchots empereurs.

Les manchots sont de sortie! Avec l’arrivée du froid, les manchots du Zoo de Bâle reprennent le cours de leur promenade matinale, tous les matins à 11 heures. Seuls les 19 manchots royaux sont dans un premier temps concernés. Mais les huit manchots papous pourront eux aussi bientôt les accompagner. Les manchots papous sont très curieux et avalent volontiers des corps étrangers, tels des feuilles ou des morceaux de bois. Ainsi, dès que les arbres auront perdu toutes leurs feuilles et que les allées auront été soigneusement nettoyées, les manchots de cette espèce plus petite seront eux aussi de la partie.

Les manchots sont libres de choisir s’ils veulent participer à la promenade ou pas. De même, ce sont eux qui, dans une large mesure, décident de la durée et de l’étendue de la balade. Les visiteurs sont priés de garder leurs distances et de laisser la priorité aux animaux.

Pour des raisons de santé, la promenade des manchots ne peut pas être organisée toute l’année. Lorsque les températures dépassent 10 degrés, les manchots produisent de la chaleur en marchant, sous leur épais plumage et leur couche de graisse sous-cutanée. Ce phénomène peut entraîner des problèmes de santé. Durant les six mois les plus chauds de l’année, les manchots royaux et papous ne sortent pas des enclos intérieurs réfrigérés du vivarium. Cela les protège également des moustiques, susceptibles de leur transmettre le paludisme aviaire.