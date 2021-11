Les véganes veulent que le prix de la viande augmente

Consommation stagnante

En Suisse, la consommation de viande reste stable, ou baisse parfois légèrement, depuis une vingtaine d’années après une baisse sensible dans les années 90: les nouveaux produits de substitution et l’intérêt pour le véganisme n’ont pas continué à tirer la demande totale vers le bas. Selon les chiffres de Proviande, la consommation est légèrement inférieure à la moyenne européenne (qui augmente), bien plus faible que celle du continent américain et océanique, qui augmente aussi, mais largement plus élevée que celle en Asie, en Afrique, ou que la moyenne mondiale. En 1987, les Suisses consommaient en moyenne 61,69 kilos de viande par année et par personne. Ces dernières années, on oscille autour de 50 (49,96 kilos en 2020). La consommation de porc et de veau diminue, celle de boeuf reste stable, celle de volaille augmente .