Sri Lanka : Les manifestants comptent occuper le palais jusqu’au départ du président

Ceux qui ont chassé le président de son palais de Colombo avaient bien l’intention dimanche de continuer à occuper le bâtiment jusqu’à ce qu’il démissionne, comme il l’a promis.

Palais pris d’assaut

Risque de grave crise humanitaire

Ces événements sont le point culminant des manifestations incessantes et parfois violentes de ces derniers mois face aux pénuries d’alimentation, de médicaments et d’énergie que connaît le pays, et dont les habitants rendent en grande partie responsables l’incompétence et la corruption du clan Rajapaksa, des frères qui se partageaient le pouvoir depuis plus de quinze ans.