Afrique : Les manifestants lèvent le blocus dans l’est du Soudan

Les tribus Beja, à l’origine du blocus, accusaient le gouverneur de la région d’être trop enclin aux compromis avec le pouvoir central.

Les tribus Beja, qui sont à l’initiative des manifestations lancées la semaine dernière sur plusieurs routes et ports du pays, accusaient le gouverneur Ali Abdallah Adroub de soutenir un accord de paix entre Khartoum et des groupes rebelles en 2020, signé par des délégués de l’Est contestés par les Beja.

Meilleure représentativité

Les tribus Beja accusent les signataires de l’Est d’avoir fait trop de concessions au pouvoir central et réclament une meilleure représentativité au sein des autorités et plus d’investissement pour une région, importante zone de passage commercial mais qui n’en tire aucun bénéfice. Les importations et exportations du Soudan, du Tchad, de l’Éthiopie et de la République centrafricaine, ainsi que le pétrole du Soudan du Sud transitent en effet par les ports soudanais de la mer Rouge.