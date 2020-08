«Black Lives Matter» : Les manifestants se rassemblent en masse à Washington

Cinquante-sept ans jour pour jour après le célèbre discours de Martin Luther King, des milliers d’Américains défilent vendredi dans la capitale fédérale contre les violences policières et le racisme.

Entre lassitude et colère, des milliers de personnes se rassemblaient vendredi au coeur de Washington pour réclamer la fin des violences policières contre la minorité noire après une série de bavures qui ont rouvert les plaies raciales de l’Amérique.

«Enlevez votre genou de nos cous»

57 ans jour pour jour après l’emblématique discours du leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King, «I have a dream», les Américains étaient invités à marcher à nouveau sur la capitale fédérale pour réclamer l’égalité entre tous.

Arborant des t-shirts barrés de la mention «Black Lives Matter» (Les vies noires comptent) ou «What will it take?" (Qu’est-ce qu’il vous faut ?), des centaines de personnes ont patienté dès l’aube pour se faire prendre leur température avant d’entrer dans le périmètre prévu pour le rassemblement, une mesure destinée à minimiser le risque de propagation du nouveau coronavirus.