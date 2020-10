Irak : Les manifestants veulent relancer la «révolution d’octobre»

Un an après la «révolution d’octobre», dont les violences avaient engendré près de 600 morts, des milliers d’Irakiens dénoncent le fait que rien n’ait changé.

Pour Mohammed Ali, étudiant rencontré sur Tahrir par l’AFPTV, «c’est une journée importante: on est ici pour continuer le mouvement» lancé en octobre 2019 et marqué par des violences qui ont fait près de 600 morts et 30’000 blessés avant d’être éclipsé par les tensions entre l’Iran et les États-Unis puis par la pandémie de Covid-19. «On a les mêmes demandes que l’an dernier», a-t-il dit.