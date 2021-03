Asie : Les manifestations continuent en Birmanie, l’ONU divisée

Malgré la mort d’au moins 55 personnes depuis le début de l’insurrection pacifique, de nouvelles manifestations ont eu lieu samedi en Birmanie.

Les généraux putschistes sont plus déterminés que jamais à éteindre le vent de fronde qui souffle sur la Birmanie.

À Loikaw, dans le centre du pays, des centaines de personnes, dont des enseignants en uniforme vert et blanc, défilent en brandissant des panneaux appelant à la désobéissance civile. «Si vous allez au travail, vous aidez la dictature», «Notre révolution doit gagner», scande la foule. Une multitude de messages de soutien afflue sur les réseaux sociaux: «Nous allons vaincre, mais soyez prudents», «Merci, vous êtes si courageux».

Dans le quartier de San Chaug, à Rangoun, la capitale économique, où des barricades de fortune ont été érigées pour se protéger des forces de sécurité, de petits groupes de manifestants se rassemblent. Les commerçants, qui ont ouvert aux premières heures du jour, se dépêchent de fermer avant que la police et l’armée se déploient.

Raids

La peur est dans tous les esprits: au moins 55 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis le début de l’insurrection pacifique contre le coup d’État du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi. Vendredi, un homme de 26 ans a été touché par un tir mortel dans le cou lors d’un rassemblement à Mandalay (centre), et une ONG a rapporté des raids contre des immeubles d’habitation et un hôpital à la frontière thaïlandaise.

Deux jours plus tôt, au moins 38 protestataires avaient péri, des images montrant les forces de sécurité en train de tirer sur la foule et des manifestants couverts de sang, touchés à la tête par des balles. Vendredi, des pannes d’électricité ont eu lieu dans de nombreuses régions du pays. On ne savait toujours pas samedi si ces coupures ont été délibérées ou si elles sont la conséquence d’infrastructures peu fiables.