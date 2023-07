Guatemala: Les manifestations continuent pour réclamer des «élections libres»

Le Guatemala a connu lundi une nouvelle journée de manifestations pacifiques dans plusieurs villes et villages, pour réclamer des «élections libres» en raison de l’ingérence présumée du ministère public dans la campagne du second tour de l’élection présidentielle.

Le pays le plus peuplé d’Amérique centrale connaît des jours de tension depuis le premier tour de l’élection présidentielle, le 25 juin, en raison de ces accusations d’ingérence qui a généré des incertitudes quant au second tour prévu le 20 août, entre les candidats sociaux-démocrates Sandra Torres et Bernardo Arévalo.

Appel à la grève nationale

«Nous voulons des élections libres» ou encore «Je refuse de vivre dans une dictature», pouvait-on lire sur des banderoles brandies par les protestataires lors d’une manifestation dans le centre de la capitale. «Le peuple du Guatemala est vigilant et nous exigerons le respect des lois, de la Constitution et des résultats des élections», a déclaré un manifestant, Allan Ramirez, à la presse.

Des manifestations ont également eu lieu dans l’ouest du pays, notamment dans la ville de Quetzaltenango et dans des municipalités mayas des départements de Quiché et de Totonicapán, selon des médias locaux. Certaines entreprises se sont jointes à l’appel à la grève nationale lancé par des organisations universitaires et sociales, mais pas les grandes entreprises et les puissantes chambres de transport du secteur privé.