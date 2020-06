Crise

Les manifestations contre le pouvoir continuent au Liban

Pour la troisième journée consécutive, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer la crise économique et l’inaction du gouvernement.

Dans la ville septentrionale de Tripoli, les affrontements entre les manifestants et l’armée libanaise ont fait plus de 120 blessés, selon des bilans distincts de la Croix-Rouge et de services de secours locaux. En proie à une dépréciation historique de sa monnaie nationale, ce pays connaît sa pire crise économique depuis la fin de la guerre civile (1975-1990).

Obsèques symboliques

«Coup d’État»

Les autorités tablent sur une inflation de plus de 50% pour 2020, dans un pays où 45% de la population vit déjà sous le seuil de la pauvreté et plus de 35% de la population active est au chômage. Hassan Diab a dénoncé une «manipulation de la livre» et une «campagne orchestrée par des partis connus», qui visent à «soumettre l’État et le peuple à un chantage». Dans un discours retransmis par les chaînes de télévision, Hassan Diab a promis une lutte «féroce» contre la corruption et parlé d’un «coup d’État contre le soulèvement du 17 octobre» et le gouvernement.