Zurich: Les manifs du 1er Mai font débat jusqu’au parlement

Le Vert Luca Maggi affirme que l’utilisation de projectiles en caoutchouc est fondamentalement disproportionnée. Elle entraîne des dommages durables. Le parti a déposé une interpellation sur le sujet. Par le passé, la thématique a déjà été débattue et rien n’a changé. Selon la loi sur la police, elle peut «faire usage de la contrainte directe dans le cadre de la proportionnalité et utiliser des moyens d’intervention et des armes appropriés». Les projectiles en de caoutchouc en font partie. Même si en Allemagne, par exemple, ce genre d’armes est interdit.