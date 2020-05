Californie

Les manoirs d’Elon Musk sont à vendre

Deux somptueuses propriétés du milliardaire sont référencées sur la plateforme Zillow pour un montant cumulé avoisinant les 40 millions de francs.

Les annonces ont été mises en ligne dimanche deux jours seulement après qu’Elon Musk a tweeté qu’il avait l’intention de vendre presque tous ses biens physiques et qu’il «ne possédera aucune maison». Le texte spécifie que ces deux biens sont «à vendre par le propriétaire». Ces propriétés de luxe sont toutes deux situées dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. L’une est un ranch de cinq chambres et l’autre est un domaine de six chambres. En vente pour 9,5 millions de dollars, le ranch serait l’ancienne maison du regretté Gene Wilder, le Willy Wonka de «Charlie et la chocolaterie».