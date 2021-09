Défense : Les manœuvres militaires de Moscou et Minsk inquiètent leurs voisins

La Russie et la Biélorussie ont lancé, vendredi, d’importants exercices militaires, dénoncés par la Pologne, sur fond de tensions russo-occidentales récurrentes.

Minsk et Moscou ont lancé, ce vendredi, un programme militaire, baptisé «Zapad 2021» (Ouest 2021). Il se déroule sur neuf bases russes, cinq biélorusses et en mer Baltique. «Près de 200’000 militaires, plus de 80 avions et hélicoptères, 760 véhicules de guerre, dont plus de 290 chars, ainsi qu’une quinzaine de navires participent aux exercices stratégiques», a indiqué le ministère russe de la Défense, qui a diffusé des images de sa flotte en mer Baltique.