Méditerranée : Les manœuvres militaires se poursuivent

Dans un contexte de tensions entre Turquie et Grèce, toutes deux se disputant des zones maritimes, des manœuvres se déroulaient en Méditerranée, mercredi.

Malgré les appels à la désescalade, des manœuvres militaires rivales ont eu lieu mercredi en Méditerranée orientale, dans un contexte de tensions croissantes entre la Turquie et la Grèce. Toutes deux membres de l’Otan, elles se disputent des zones maritimes.

D’un côté, des navires de guerre turcs ont procédé à des exercices avec un destroyer américain, selon le ministère turc de la Défense. De l’autre, «Chypre, la Grèce, la France et l’Italie se sont mises d’accord pour déployer une présence commune en Méditerranée orientale dans le cadre de l’Initiative quadripartite de coopération (QUAD)», a annoncé le ministère grec de la Défense.

Ces manœuvres ont commencé mercredi et doivent durer jusqu’à vendredi dans le sud et le sud-ouest de Chypre, selon une source militaire. Elles interviennent en plein accroissement des tensions entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale, où la découverte d’importants gisements gaziers ces dernières années a aggravé des disputes anciennes entre ces deux pays voisins concernant leurs frontières maritimes.