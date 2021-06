Histoire : Les Maoris, premiers explorateurs de l’Antarctique

Des chercheurs pensent que ce sont les Maoris qui, les premiers, se sont aventurés dans les eaux de l’Antarctique, probablement au début du VIIe siècle.

Les marins polynésiens maoris avaient probablement déjà découvert l’Antarctique plusieurs siècles avant les explorateurs occidentaux auxquels est généralement attribuée la découverte au XIXe siècle du continent gelé, selon une étude publiée en Nouvelle-Zélande. Cette étude, publiée la semaine dernière dans le Journal of the Royal Society of New Zealand, révèle que les Maoris avaient atteint l’Antarctique bien avant les premiers Occidentaux dans les années 1820.