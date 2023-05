Hockey sur glace: Les Maple Leafs s’enlisent, les Stars égalisent

Deux matches à domicile contre les Florida Panthers et autant de défaites pour les Toronto Maple Leafs. L’équipe de l’Américain Auston Matthews (ex-ZSC Lions) s’est de nouveau heurtée au gardien Sergei Bobrovski, étincelant et auteur de 34 arrêts lors de la victoire 3-2 des Panthers.

Les Leafs étaient pourtant bien partis, eux qui menaient 2-0 après cinq minutes de jeu grâce à des buts rapides d’Alex Kerfoot et Ryan O’Reilly.

Mais l’équipe de Floride a repris ses esprits: Anton Lundell, Aleksander Barkov et Gustav Forsling ont marqué les trois buts suivants. Le troisième acte aura lieu dimanche sur la patinoire des Panthers.

Pavelski montre la voie

Après son quadruplé lors de la première manche perdue 6-4, le vétéran des Stars Joe Pavelski a de nouveau montré la voie, inscrivant au passage un cinquième but en deux sorties.

Tyler Seguin a inscrit le but de la sécurité (4-1) à moins de dix minutes de la fin du temps réglementaire. Wyatt Johnston et Evgenii Dadonov avaient auparavant marqué les autres buts des Stars. Jordan Eberle et Tye Kartye ont trouvé le fond des filets pour le Kraken. L’acte III a lieu dimanche à Seattle.