événement - Les marchés de Noël brillent aussi en plein jour

Quand on pense aux marchés de Noël, on s’imagine souvent s’y rendre le soir pour voir toutes sortes de décorations illuminées. Pourtant, il n’y a pas besoin d’attendre la tombée de la nuit pour en avoir plein la vue. Laissez-vous tenter par celui de Bâle ou tout autre marché de Noël.

Un marché, deux places

Le plus beau marché d’Europe

Bâle a une tradition bien ancrée en tant que ville de Noël la plus belle et la plus grande de Suisse. Non seulement la vieille ville bien préservée rayonne dans la chaude lumière de jour ou de la nuit. Les boutiques ainsi que les façades de nombreux bâtiments scintillent d’un éclat doré. D’après le site «European Best Destinations» Bâle a été élu le plus beau marché de Noël européen cette année.