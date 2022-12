Suisse romande: Les Marchés de Noël reviennent en force après le Covid

«Nous avons récupéré les touristes qui avaient fui ces deux dernières années en raison du Covid», se réjouit Yves Cornaro, président du Montreux Noël. Le marché de Noël, qui a accueilli ses derniers visiteurs samedi 24 après plus d’un mois d’ouverture, a été particulièrement fréquenté par les anglophones. «Certains jours, on entendait parler tout sauf français», relève le responsable, qui a constaté la présence de «beaucoup d’Américains et d’Espagnoles».

Un événement connu outre Sarine

La montée en train pour rendre visite au Père Noël et le Père Noël volant posé sur le lac ont également connu un franc succès. Résultat: la 28 édition du Montreux Noël a atteint les chiffres de 2019, une année record. «Il y a trois ans, on se situait entre 550’000 et 600’000 personnes. Cette année, on peut dire qu’on est proche des 600’000», conclut le directeur.