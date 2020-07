Economie

Les marchés européens finissent en forte baisse

A cause des mauvais résultats des entreprises et des indicateurs économiques, toutes les places européennes ont chuté ce jeudi.

Les marchés européens ont fini en forte baisse jeudi, accusant le coup devant les résultats d'entreprises et des indicateurs économiques plus mauvais qu'attendu. Toutes les places européennes ont chuté, à commencer par Francfort avec une perte de 3,45%. Milan (-3,28%), Madrid (-2,91), Londres (-2,31%) et Paris (-2,13%) ont suivi des trajectoires similaires.