Economie : Les marchés numériques biffent septante emplois

Swiss Marketplace Group (qui possède notamment homegate.ch, ricardo.ch et autoscout24.ch), né d’une fusion fin 2021, débute une restructuration.

SMG est né de la fusion, en novembre 2021, de Scout24 Suisse et TX Markets. Ce géant est détenu par TX Group (qui possède aussi 20 minutes), Ringier, la Mobilière et General Atlantic. Il officie dans les domaines de l’immobilier (immoscout24.ch, homegate.ch, ImmoStreet.ch, home.ch, Acheter-Louer.ch), de l’automobile (autoscout24.ch, motoscout24.ch, Car For You), des places de marché généralistes (anibis.ch, tutti.ch, ricardo.ch) et de la finance et de l’assurance (financescout24.ch).