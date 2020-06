Albanie

Les mariages grandioses remis aux calendes grecques

Les gigantesques noces traditionnelles sont interdites en Albanie en raison de la pandémie, au grand dam de milliers de promis et d’une industrie florissante.

Elona Demollari ne sait pas quand elle pourra se marier mais elle essaye des robes pour tromper le désespoir. En Albanie, les gigantesques noces traditionnelles, pilier de la société et occasion en or de festoyer, sont des victimes collatérales du coronavirus.

«Rêve de toute fille»

«Je suis venue choisir ma robe de mariée et essayer de réaliser le plus grand rêve de toute fille», dit cette jolie brune énergique. La pandémie, «c'est un défi».

Les Albanais souhaitent à une jeune fille ou à un jeune garçon «A ton mariage» comme on se dit ailleurs «A ta santé». Dans une vie, c'est l'événement le plus beau et le plus important.