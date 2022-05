Suisse : Les mariés auront à nouveau le choix du double nom

Le Parlement prépare une révision de loi qui rendra le choix du patronyme encore plus libéral qu’il ne l’était avant l’abandon de la possibilité d’avoir un double nom.

Nom de jeune fille, nom de célibataire, nom de famille, double nom: bientôt, le droit devrait devenir bien plus libéral pour les personnes qui se marient en Suisse. Depuis 2013, plus personne ne peut opter pour un «double nom» après son mariage: soit on garde son nom de célibaraire, soit on prend le nom de son mari ou de sa femme. La commission des affaires juridiques du Conseil national a voté par 23 voix pour, 0 contre et 2 abstentions pour une initiative parlementaire qui demande d’autoriser à nouveau le double nom.