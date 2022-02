Economie – Les Marocains manifestent contre la hausse des prix

Économie : Les Marocains manifestent contre la hausse des prix

Plusieurs manifestations ont eu lieu dimanche contre le coût de la vie dans plusieurs grandes villes du Maroc.

Une récente hausse des prix du carburant et des produits alimentaires de base suscite la colère au Maroc, où des manifestations ont eu lieu dimanche contre le coût de la vie et en commémoration du mouvement de contestation dit du «20 février».

À Rabat, des dizaines de manifestants ont notamment dénoncé la «vie chère» ainsi que le «despotisme et la corruption», selon un correspondant de l’AFP. Ils ont aussi appelé à la «liberté, la dignité et la justice sociale» et scandé d’autres slogans lancés lors du «Mouvement du 20 février» 2011, version marocaine du Printemps arabe qui réclamait des réformes, plus de démocratie et moins de corruption.