année du tigre - Les marques célèbrent le Nouvel-An chinois

L’année du tigre commence par le Nouvel An lunaire, ce 1er février. Ce signe du zodiaque chinois symbolise des qualités comme le courage, la confiance et l’ambition. Les maisons de luxe dévoilent déjà des collections capsules pour célébrer cette occasion.

De nombreuses marques ont simplement utilisé les rayures et la couleur porte-bonheur rouge sur leurs pièces emblématiques, mais d’autres labels ont fait preuve d’originalité pour fêter la nouvelle année qui s’annonce.

Burberry a imaginé un motif répété de tigres, dans des tons rouges et orange, symboles de chance et porte-bonheur. La campagne est incarnée par les mannequins chinois Liu Bingbing, Liu Chunjie, Wang Xiangguo et Yang Ling.