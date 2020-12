Horlogerie : Les marques qui résistent à la pandémie

Malgré une année compliquée par la pandémie de coronavirus, plusieurs marques horlogères suisses enregistrent une augmentation des recettes.

De janvier à octobre, les exportations horlogères, un indicateur-clé du secteur, ont chuté de 25,8% à 13,3 milliards de francs. Ces chiffres «laissent présager la plus forte contraction annuelle jamais enregistrée au cours des 80 dernières années», avait fait remarquer la Fédération de l’industrie horlogère (FH) en novembre.

Fermeture de magasins, absence de touristes et changements des habitudes de consommation ont lourdement pénalisé cette industrie, mais tous ne logent pas à la même enseigne. Doxa, H. Moser & Cie, MB&F figurent ainsi parmi les manufactures ayant réussi à croître en 2020 ou à limiter la baisse du chiffre d’affaires.

«Cette année, nous allons vendre entre 15’000 et 20’000 pièces, soit un bond de 50% sur un an», confie à AWP Jan Edöcs, directeur général de l’horloger Doxa, dont le prix moyen de vente se situe entre 1500 et 2000 francs.

Amélioration des recettes

La marque biennoise, bien qu’évoluant dans un segment de prix dont les volumes ont fortement chuté ces dernières années au niveau des exportations horlogères suisses, notamment en raison de la concurrence des montres connectées, enregistrera cette année un bénéfice et une amélioration de ces recettes, fait remarquer le patron, sans entrer dans les détails.

Même son de cloche à Schaffhouse. «Nous anticipons une hausse des ventes d’au moins 15% et peut-être même plus au vu des résultats de ces dernières semaines», déclare à AWP Edouard Meylan, le directeur général de H. Moser & Cie, qui prévoit aussi une progression du bénéfice net «à deux chiffres».

Moser et MB&F verront leurs volumes demeurer stables à environ 1’500 pièces pour le premier et à 2’11 pour le second. Le Schaffhousois a en outre réussi à augmenter son prix moyen de vente à approximativement 35’000 francs, contre 30’000 en 2019, tandis que le Genevois a vu le sien diminuer légèrement sous les 100’000 francs, son niveau d’avant la crise sanitaire.