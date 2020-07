Motocyclisme

Les Marquez et Lüthi à terre

Les essais libres de MotoGP et Moto2 ont vu chuter quelques pointures ce vendredi, à Jerez de la Frontera (Espagne). À commencer par le champion du monde Marc Marquez et son frère Alex, ainsi que le Bernois Thomas Lüthi.

Aegerter réussit ses débuts en MotoE

En MotoGP – c’est le début du championnat pour les stars -, les frères Alex et Marc Marquez n’ont pas évité non plus le contact avec le sol surchauffé, mais c’est bien le champion en titre qui a signé le meilleur chrono du jour, devant Viñales (Yamaha) et Crutchlow (Honda). Coup de chapeau au rookie espagnol Iker Lecuona, 9e avec la KTM; précision: 19 des 22 pilotes MotoGP se retrouvent en moins d’une seconde.