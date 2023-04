Les Marseillais: ça chauffe entre Carla et Kevin

Le 8 avril 2023, Carla s’est exprimée dans «TPMP Focus» et est revenue sur l’infidélité de Kevin qui a précipité la fin du couple qu’ils formaient depuis leur participation aux «Marseillais South Africa», en 2016. Et la Française de 26 ans a expliqué que cette histoire avait été très compliquée pour elle: «C’est comme si ta mère te donnait un coup de poignard. C’est une vraie trahison familiale. Pour moi, quand tu trompes une personne que tu as aimée, avec qui tu partages tout, tu as des enfants, tu es marié, c’est la pire trahison.»