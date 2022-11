W9 : «Les Marseillais» ne reviendront pas en 2023

S’il y a bien une émission qui est associée à W9, c’est «Les Marseillais». Lancé en 2012, à la suite du succès des «Cht’is», le programme durant lequel Carla et Kevin s’étaient rencontrés fait les beaux jours de la chaîne, depuis neuf saisons, sans compter les éditions dans lesquelles les candidats du Sud affrontent ceux du Reste du monde.

Seulement, il se pourrait bien que les fans de la téléréalité doivent s’en passer, au moins durant un certain temps. Dans une interview accordée à Puremédias, le directeur général de W9 a fait savoir que le retour du programme auquel a pris part Victoria Méhault avant de publier un livre n’était pas à l’ordre du jour. «Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des «Marseillais» après la diffusion du «Cross» (ndlr: émission dans laquelle des Marseillais affrontent Le Reste du monde et Les Motivés), mais une nouvelle édition des «Apprentis aventuriers». Pour la suite, nous travaillons sur d’autres grandes nouveautés avec Banijay, Studios 89 et d’autres producteurs», a déclaré Jérome Fouqueray.