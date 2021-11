Téléréalité : «Les Marseillais» s’envolent pour le Mexique

Plusieurs candidats de l’émission de W9 sont à Tulum pour le tournage de la nouvelle saison.

Après Dubaï, direction le Mexique et la ville de Tulum pour les «Marseillais», qui ont promu la vaccination . Le tournage de la saison 11 de l’émission de téléréalité doit commencer jeudi 18 novembre 2021, ont appris plusieurs comptes Instagram spécialisés.

Certains candidats se sont déjà envolés pour la péninsule du Yucatan et sont isolés dans un hôtel en attendant de pouvoir commencer leur aventure. Parmi eux, on peut citer Maeva Ghennam (qui a voulu tout arrêter) Océane El Himer (prise en flagrant délit de mensonge), Julien Tanti, Paga, Greg Yega et Benjamin Samat. À voir leurs nombreuses storys sur les réseaux sociaux, ils semblent tous ravis de pouvoir profiter du soleil.