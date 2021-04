Coronavirus - Les masques de protection peuvent tuer des animaux

Dans l’herbe, dans les buissons dans les arbres ou encore dans l’eau, les masques de protection apparaissent de plus en plus dans la nature. Ces déchets peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les animaux. Des associations alertent les citoyens et les prient de les jeter convenablement à la poubelle.

Appel au public

La fondation explique notamment que les écureuils, les oiseaux et les poissons pourraient rester coincés dans les boucles des masques. «Comme ils sont fabriqués en plastique non recyclable, ils peuvent également être avalés par les animaux», précise la protectrice des animaux Susy Utzinger. L’organisation a décidé d’alerter le public car elle reçoit de plus en plus de messages d’inquiétude par rapport au bien-être des animaux.